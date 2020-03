Eurazeo : signature de la charte pour la diversité

06/03/2020 | 09:40

Eurazeo annonce avoir signé la charte pour la diversité, initiée par France Invest, par laquelle les acteurs du capital-investissement s'engagent à favoriser la parité dans leurs sociétés de gestion et dans les entreprises dans lesquelles elles investissent.



Dans les équipes d'investissement, le groupe compte plus de 28% de femmes en comparaison des 14% dans le métier et a pour objectif de recruter 50% de femmes juniors au sein de ses équipes d'investissement pour préparer l'avenir.



Eurazeo a également mis en place une politique de diversité renforcée dans les entreprises de son portefeuille avec l'objectif d'au minimum 40% de femmes dans les conseils d'administration de ses participations.



