Brésil: le PIB recule de 1,5% au T1, avec les premiers effets de la pandémie

Rio de Janeiro (awp/afp) - Le PIB du Brésil a reculé de 1,5% au premier trimestre par rapport aux trois derniers mois de 2019, en raison des premiers effets du coronavirus, selon les chiffres officiels rendus publics vendredi.

Ce chiffre est conforme aux attentes des analystes sondés par le quotidien économique Valor, qui tablent sur une chute bien plus brutale dès le deuxième trimestre (-11,1%), et de 6,3% sur l'année 2020.

Cette publication intervient alors que l'économie est l'enjeu d'une âpre bataille politique en pleine crise sanitaire, le président d'extrême droite Jair Bolsonaro appelant au déconfinement pour préserver l'emploi sur fond de hausse exponentielle du nombre de décès, qui a franchi le cap des 25.000 mercredi.

La contraction modérée au premier trimestre s'explique notamment par le fait que les mesures de confinement affectant l'activité économique n'ont été mises en place que mi-mars dans ce pays devenu depuis l'un des principaux foyers mondiaux de la pandémie.

Sur un an, par rapport au premier trimestre de 2019, le recul est de seulement 0,3%, selon l'institut de statistiques IBGE.

Le secteur des services a subi une contraction de 1,6%, l'industrie de 1,4%, seul le secteur agricole enregistrant une croissance de 0,6%.

"Au Brésil, il est arrivé la même chose que dans d'autres pays affectés par la pandémie, en raison de la fermeture des commerces", a expliqué Rebeca Palis, responsable des statistiques sur les comptes publics à l'IBGE.

Les signaux d'alerte pour l'économie se sont multipliés depuis le mois de mars, quand les effets de la pandémie ont commencé à se faire sentir. La production industrielle a chuté lourdement, de 9,1% par rapport à février. La production automobile est pratiquement à l'arrêt, avec une chute de 99% en avril.

Le gouvernement tablait à la mi-mai sur une contraction de 4,7% en 2020, mais même cette prévision plus optimiste représenterait un recul inédit, plus brutal que lors de la récession historique de 2015 (-3,5%) et 2016 (3,3%).

Jeudi, l'IBGE a fait état de la perte de 4,9 millions emplois de février à avril, avec un taux de chômage à 12,6%, contre 12,2% il y a un mois. Les analystes tablent sur un taux à 18% d'ici la fin de l'année.

Le gouvernement a mis en place des programmes pour venir en aide à la population la plus vulnérable, notamment une allocation de 600 réais (environ 100 euros) pour les travailleurs pauvres dépendant de l'économie informelle, mais de nombreux spécialistes considèrent ces mesures insuffisantes.

