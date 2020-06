Brexit-Londres et Bruxelles d'accord sur la nécessité d'un "nouvel élan"

(Actualisé avec communiqué commun)

LONDRES, 15 juin (Reuters) - Londres et Bruxelles sont convenus lundi de la nécessité d'accélérer leurs négociations pour parvenir un accord post-Brexit d'ici la fin de l'année.

"Les parties sont convenues (...) qu'un nouvel élan était nécessaire", ont déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen Charles Michel, et le président du Parlement européen Davide Sassoli dans un communiqué commun diffusé à l'issue d'une visioconférence.

"Ils soutiennent les plans établis par les négociateurs visant à intensifier les discussions en juillet et à créer les conditions les plus favorables à la conclusion et la ratification d'un accord avant la fin 2020."

Michael Gove, le ministre du Bureau du cabinet britannique, a répété vendredi que Londres ne prolongerait pas la période de transition accompagnant son divorce avec l'UE au-delà du 31 décembre 2020, ajoutant que les délais étaient de toute façon d'ores et déjà dépassés.

Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'UE le 31 janvier dernier mais reste soumis aux règles communautaires pendant cette transition qui court jusqu'à la fin de l'année, le temps que les deux parties s'entendent sur leur relation future et évitent le "saut dans le vide" d'un Brexit brutal.

Mais les négociations piétinent, notamment en ce qui concerne le respect des règles de libre concurrence et le secteur de la pêche.

A Bruxelles, un diplomate européen a dit ne pas s'attendre à de grands progrès d'ici la fin de l'été, et parie que le gouvernement britannique tentera d'obtenir un accord à la dernière minute, comme lors des négociations sur l'accord de retrait l'an dernier. (John Chalmers, Elizabeth Piper, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)