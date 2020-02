GB-Johnson reporte à juin sa visite aux Etats-Unis - presse

14 février (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annulé un déplacement aux Etats-Unis où il devait rencontrer le président américain Donald Trump, a rapporté jeudi soir le tabloïd britannique The Sun.

L'entretien entre les deux dirigeants, prévu en début d'année 2020, a été repoussé à juin prochain en marge du sommet du G7, a précisé le journal.

Boris Johnson veut rester focalisé pour le moment sur des questions de politique intérieure, a ajouté The Sun, citant des sources à Downing Street, alors que le dirigeant conservateur a remanié dans la journée son gouvernement.

La presse britannique rapportait en décembre que Donald Trump avait invité Boris Johnson à la Maison blanche début 2020.

Le président américain a dit par le passé que la Grande-Bretagne était libre de conclure un accord commercial "majeur" avec les Etats-Unis après le Brexit.

Selon The Sun, Boris Johnson a aussi rayé de ses plans un déplacement en Australie et en Nouvelle-Zélande. (Rama Venkat et Kanishka Singh à Bangalore; version française Jean Terzian)