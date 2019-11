Le Labour de Corbyn réduit l'écart sur les Tories de Johnson - ICM/Reuters

LONDRES, 25 novembre (Reuters) - L'avance du Parti conservateur de Boris Johnson sur les travaillistes de Jeremy Corbyn est passée en une semaine de dix à sept points dans les intentions de vote en vue des élections législatives du 12 décembre, selon un sondage ICM/Reuters publié lundi.

Les Tories cèdent un point à 41% tandis que le Labour en gagne deux à 34%. Les Libéraux démocrates de Jo Swinson restent inchangés à 13% des intentions de vote, le Parti du Brexit de Nigel Farage perd un point à 4%.

Le sondage ICM a été mené en ligne auprès de 2.004 personnes entre le 22 et le 25 novembre, soit après la présentation du programme du Labour qui se veut "le plan le plus radical et le plus ambitieux" de ces dernières décennies. (Kylie MacLellan version française Henri-Pierre André)