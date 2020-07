Londres ne croit quasiment plus à un accord post-Brexit avec l'UE - Telegraph

21 juillet (Reuters) - Le gouvernement britannique ne croit plus à un accord entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne sur leurs relations post-Brexit à quelques jours de la date butoir qu'il a lui-même fixée à fin juillet, rapporte The Telegraph.

Le gouvernement de Boris Johnson pense néanmoins qu'un accord "basique" demeure possible à l'automne si l'UE cède sur certains points, ajoute le journal, qui cite des sources gouvernementales.

La Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne le 31 janvier dernier mais reste soumise aux règles communautaires pendant une période de transition s'achevant le 31 décembre prochain. (Aakriti Bhalla à Bangalore version française Bertrand Boucey)