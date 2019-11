Paris et Berlin prônent une réforme profonde de l'UE post-Brexit

BRUXELLES, 26 novembre (Reuters) - France et Allemagne mettent de côté les sujets qui fâchent pour appeler de leurs voeux une réforme en profondeur de l'Union européenne dans un document rendu public mardi.

Dans ce texte de deux pages, Paris et Berlin appuient l'idée d'une "conférence sur l'avenir de l'Europe" s'étalant sur plus de deux ans, de 2020 au premier semestre 2022, afin de renforcer l'unité et la souveraineté de l'UE face aux nombreux défis auxquels elle doit faire face.

Cette "conférence" réfléchirait aux réformes susceptibles, entre autres buts, de promouvoir la démocratie et d'améliorer le fonctionnement d'un bloc réduit à 27 Etats membres après le retrait programmé des Britanniques le 31 janvier 2020.

Parmi ces défis figurent le rôle de l'Europe dans le monde et sa sécurité. Emmanuel Macron a estimé ce mois-ci, dans une interview à l'hebdomadaire britannique The Economist, que l'Alliance atlantique était en état de "mort cérébrale" et le président français a exhorté l'Europe à renforcer ses capacités de défense face à des Etats-Unis devenus trop imprévisibles.

Le document mentionne le voisinage immédiat de l'UE, la numérisation, le changement climatique, l'immigration, la lutte contre les inégalités, l'"économie sociale de marché" et l'état de droit comme les autres domaines dans lesquels les Européens doivent renforcer leur unité.

Cette conférence sur l'avenir de l'Europe devrait se nourrir de consultations citoyennes et déboucher sur une série de recommandations - à soumettre aux dirigeants des Vingt-Sept - lors de sa clôture au premier semestre 2022.

La France et l'Allemagne se sont retrouvées en désaccord sur plusieurs dossiers ces derniers mois, de la réforme de la zone euro à, plus récemment, des sujets comme l'Otan ou l'élargissement des Balkans.

L'idée de cette proposition conjointe sur l'avenir de l'Europe est de montrer que la coopération franco-allemande, vitale pour la dynamique européenne, n'est pas elle-même en état de "mort cérébrale", indique une source diplomatique française. (John Chalmers, avec Michel Rose à Paris, version française Jean-Stéphane Brosse)