Record des vins français à l'export en 2019 malgré les taxes US

Les exportations de vins et spiritueux - le deuxième poste à l'export pour la France après l'aéronautique - a progressé de 5,9% à 14 milliards d'euros en 2019, a annoncé la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS).

Les exportations vers les Etats-Unis ont augmenté de 16% à 3,7 milliards d’euros, pour des volumes en hausse de 5,5%.

"Ce résultat positif en 2019 ne doit toutefois pas nous tromper: les tensions commerciales et politiques internationales ont pesé fortement sur les exportations des entreprises françaises de vins et spiritueux et annoncent une année 2020 difficile", souligne toutefois Antoine Leccia, président de la FEVS, dans un communiqué.

L’entrée en vigueur, le 18 octobre 2019, du relèvement des taxes américaines à 25% sur une série de produits européens, dont certains alcools et fromages français, a entraîné un recul de 17,5% des exportations françaises de vins en bouteille sur le seul dernier trimestre 2019, observe la fédération.

Face à ces sanctions américaines, FEVS appelle une nouvelle fois le gouvernement français à créer un fonds d’urgence de 300 millions d’euros pour soutenir le secteur.

Les incertitudes liées au Brexit se sont également traduites par une hausse de 4,4% des exportations vers le Royaume-Uni.

"Le contexte international fait peser des risques élevés sur nos trois premiers marchés (Etats‐Unis, Royaume‐Uni et Chine), qui représentent à eux seuls plus de 50% de notre chiffre d’affaires global » rappelle Antoine Leccia.

Le ralentissement économique en Chine et les tensions politiques à Hong‐Kong ont pesé sur les exportations dans cette zone (-3,1%), une situation qui ne devrait guère s'améliorer avec l'épidémie de coronavirus.

