Canada: la pandémie fait exploser le déficit budgétaire à 343 milliards CAD

Ottawa (awp/afp) - La pandémie de coronavirus a fait exploser le déficit budgétaire du gouvernement canadien à plus de 343 milliards de dollars canadiens (224 mds EUR) pour l'année fiscale en cours, a annoncé mercredi le ministre des Finances, Bill Morneau.

Ce montant pour l'année fiscale 2020-2021 commencée le 1er avril est au moins dix fois plus élevé que les estimations publiées avant la crise. Il tient compte notamment du plan d'aide de plus de 230 milliards de dollars que le gouvernement de Justin Trudeau a adopté pour faire face à la crise et qui représente à lui seul 14% du Produit intérieur brut (PIB).

afp/rp