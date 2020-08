REACTIONS à l'annonce d'un accord de paix entre Israël et Emirats

13 août (Reuters) - Voici les principales réactions à l'annonce jeudi de la conclusion d'un accord de paix entre Israël et les Émirats arabes unis (EAU) négocié sous l'égide de Donald Trump.

DONALD TRUMP, président des Etats-Unis :

"Cet accord est une étape importante pour construire un Moyen-Orient plus pacifique, plus sûr et plus prospère. Maintenant que la glace est rompue, j'attends à ce que d'autres pays arabes et musulmans suivent la voie montrée par les Emirats arabes unis (...) et normalisent leurs relations avec Israël.

"Nous discutons déjà avec d'autres pays, très puissants, très bon, qui veulent la paix au Proche-Orient. (...) Il y a des choses en cours dont je ne peux pas parler, mais elles sont extrêmement positives."

JOE BIDEN, candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine, a salué une "étape historique" et voit dans la décision des Emirats une décision "bienvenue et courageuse".

ANTONIO GUTERRES, secrétaire général des Nations Unies, salue "toute initiative susceptible de promouvoir la paix et la sécurité dans la région du Moyen-Orient", a déclaré jeudi un porte-parole de l'ONU.

ABDEL FATTAH AL-SISSI, président de l'Egypte

"J'ai suivi avec intérêt et satisfaction la déclaration conjointe des États-Unis, des Émirats arabes unis et d'Israël visant à mettre fin à l'annexion israélienne des terres palestiniennes et à prendre des mesures pour apporter la paix au Moyen-Orient."

HANANE ACHRAOUI, responsable et membre du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) :

"Les (Emirats arabes unis) ont révélé au grand jour leurs accords secrets de normalisation avec Israël."

Les Emirats, a-t-elle ajouté, ne pourront pas se cacher derrière un soutien à la cause palestinienne. "Nous ne sommes pas une feuille de vigne", a-t-elle écrit.

BORIS JOHNSON, Premier ministre britannique :

"La décision des Emirats et d'Israël de normaliser leurs relations est une excellente nouvelle."

"J'espérais profondément que l'annexion ne se poursuivrait pas en Cisjordanie et l'accord d'aujourd'hui visant à suspendre ces projets est une étape bienvenue sur la voie d'un Moyen-Orient plus pacifique."

MIKE POMPEO, secrétaire d'État américain :

"C'est un pas en avant immense et historique" a déclaré Mike Pompeo peu avant de décoller de Slovénie pour Vienne, la capitale autrichienne, ajoutant que c'était une occasion historique pour le Moyen-Orient d'être stable et pacifique.

"La paix est la bonne voie à suivre."

TASNIM, l'agence de presse iranienne affiliée aux Gardiens de la Révolution, a déclaré que l'accord conclu jeudi entre Israël et les Émirats arabes unis sur la normalisation de leurs relations était "honteux".

RON DERMER, ambassadeur d'Israël à Washington :

"Un grand jour pour la paix ! Israël salue le courage de MBZ (leader de facto des EAU, Mohammed Ben Zayed) pour la décision historique des EAU de se joindre à l'Égypte (1979) et à la Jordanie (1994) pour faire la paix avec Israël. Israël apprécie profondément tout ce que (...) Trump a fait pour rendre cette avancée possible."

YOUSSEF AL OTAIBA, ambassadeur des Emirats à Washington :

"L'annonce faite aujourd'hui de la normalisation complète des relations entre Israël et les Émirats arabes unis est une victoire pour la diplomatie et pour la région qui réduit les tensions et impulse une nouvelle énergie pour un changement positif". (Kate Entringer, édigté par Jean-Stéphane Brosse)