Israël-Des milliers de personnes manifestent en soutien à Netanyahu

TEL AVIV, 27 novembre (Reuters) - Des milliers d'Israéliens se sont rassemblés dans la rue mardi pour afficher leur soutien au Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui fait face à une crise inédite depuis son arrivée au pouvoir en 2009 après avoir été inculpé la semaine dernière pour corruption, fraude et abus de confiance.

Organisée sous le nom "Stop au coup d'Etat", la manifestation n'a pas réuni autant de participants que ne l'espéraient ses organisateurs - des membres du parti du chef du gouvernement, le Likoud.

Seuls une poignée de parlementaires du Likoud et de membres du gouvernement ont pris part au rassemblement.

Les médias locaux ont estimé le nombre de manifestants entre 2.000 et 3.000. D'après le Likoud, 15.000 personnes ont manifesté.

Netanyahu a été inculpé jeudi pour corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires distinctes. Cette mise en examen est sans précédent pour un chef de gouvernement israélien en exercice.

Il nie toute malversation et a annoncé jeudi soir qu'il ne démissionnerait pas, dénonçant une "tentative de coup d'Etat fondée sur des éléments fabriqués et d'un processus d'investigation corrompu et partial".

Rien dans la loi n'oblige Netanyahu à démissionner.

Cette crise juridico-politique inédite intervient dans un contexte des plus compliqués, alors que Netanyahu a échoué à obtenir une majorité après les législatives d'avril et de septembre et à former une coalition viable. (Rami Amichai; Jean Terzian pour la version française)