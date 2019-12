Pompeo s'entretiendra avec Netanyahu mercredi à Lisbonne

(Actualisé avec date de l'entretien)

WASHINGTON, 4 décembre (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo rencontrera mercredi dans la capitale portugaise Lisbonne le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a annoncé mardi le département d'Etat américain.

Mike Pompeo, qui accompagne le président américain Donald Trump à Londres pour le sommet de l'Otan, doit arriver mercredi à Lisbonne pour une visite de deux jours durant laquelle il s'entretiendra avec le Premier ministre portugais Antonio Costa et son ministre des Affaires étrangères Augusto Santos Silva.

L'entrevue avec Netanyahu, organisée à la hâte, pourrait avoir pour but d'afficher le soutien de l'administration Trump au Premier ministre israélien, inculpé le mois dernier pour corruption, fraude et abus de confiance. Netanyahu rejette ces accusations.

Cette mise en examen, sans précédent pour un chef de gouvernement israélien en exercice, intervient dans un contexte des plus compliqués alors que Netanyahu a échoué à obtenir une majorité après les législatives d'avril et de septembre et à former une coalition viable.

Netanyahu a salué le mois dernier le revirement des Etats-Unis sur les colonies israéliennes de Cisjordanie. (Eirc Beech et Matt Spetalnick; version française Jean Terzian)