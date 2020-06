Washington tergiverse sur le projet israélien d'annexion

WASHINGTON/JERUSALEM, 25 juin (Reuters) - Le gouvernement américain n'est pas parvenu, en trois jours de discussions au plus haut niveau à la Maison blanche, à prendre une décision concernant le projet israélien d'annexion d'implantations juives en Cisjordanie occupée, ont déclaré jeudi des hauts responsables à Washington.

Le gouvernement de Benjamin Netanyahu doit entamer mercredi des délibérations sur ce projet condamné par avance par les Palestiniens, les alliés arabes de Washington, l'Union européenne et les Nations unies.

Le plan de paix américain pour le Proche-Orient dévoilé en janvier dernier par Donald Trump et accueilli avec un grand scepticisme par la communauté internationale prévoit notamment que les Etats-Unis reconnaîtront la souveraineté israélienne sur ces colonies.

"Il n'y a pas encore de décision définitive sur les prochaines étapes de mise en oeuvre du plan Trump", a déclaré un des responsables interrogés par Reuters.

Le projet israélien a fait l'objet pendant trois jours de discussions auxquelles Donald Trump a participé, ainsi que son gendre et artisan du plan de paix Jared Kushner et le secrétaire d'Etat Mike Pompeo.

Parmi les principales pistes évoquées lors de ces réunions, l'hypothèse d'un processus graduel selon lequel Israël commencerait par annexer des colonies proches de Jérusalem - au lieu des 30% de territoire de la Cisjordanie envisagés dans le projet de Benjamin Netanyahu - a été évoquée.

L'administration Trump ne ferme pas la porte à une annexion plus large mais s'inquiète des réactions palestiniennes et jordaniennes, ainsi que de celles des pays du Golfe. Washington veut aussi que le gouvernement d'union nationale en Israël, divisé sur la question, parvienne à un consensus. (Steve Holland et Matt Spetalnick à Washington, Dan Williams à Jérusalem, version française Jean-Stéphane Brosse)