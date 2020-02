Coronavirus/Japon-La BoJ n'exclut pas un assouplissement accru

TOKYO, 17 février (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) n'hésitera pas à envisager des mesures de soutien à l'économie supplémentaires si l'épidémie du coronavirus Covid-19 venait à menacer considérablement l'économie et l'évolution des prix au Japon, a déclaré son gouverneur dans un entretien au journal Sankei.

Haruhiko Kuroda a qualifié l'épidémie de coronavirus, apparue en décembre dernier en Chine et qui s'est propagée depuis dans plus d'une vingtaine de pays et territoires, de "plus grande incertitude" pour l'économie nippone, selon les propos rapportés lundi par Sankei.

La troisième économie mondiale s'est contractée au quatrième trimestre 2019 à un plus bas de six ans, selon les données préliminaires publiées lundi par le gouvernement, et l'épidémie de coronavirus obscurcit davantage ses perspectives de croissance pour le premier trimestre de l'année.

(Tetsushi Kajimoto et Kaori Kaneko; version française Jean Terzian)