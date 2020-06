Japon: La BoJ dispose de moyens suffisants pour répondre à la pandémie

La Banque du Japon (BoJ) a le temps d'examiner les effets des mesures de relance mises en place depuis mars, a déclaré un membre du conseil d'administration, soulignant l'opinion de la BoJ selon laquelle elle en a fait assez pour l'instant pour amortir le coup de la pandémie de coronavirus.

Un autre membre du conseil a ajouté que bien que la BoJ doive utiliser "tous les outils à sa disposition" pour combattre les effets de la pandémie, elle doit faire cela dans les limites déjà établies, selon les minutes de la réunion de révisions des taux de juin publiées mercredi.

La BoJ a assoupli sa politique en mars et en avril principalement en stimulant l'achat d'actifs et en créant des programmes de prêts pour canaliser les fonds vers les entreprises touchées par la chute des ventes dans le contexte de la pandémie.

Son cadre de réponse à la crise comprend trois éléments : des facilités pour injecter de l'argent vers les entreprises via les institutions financières, une grande offre de yens via l'achat d'obligations d'État et des acquisitions agressives d'actifs risqués pour calmer l'instabilité des marchés.

Certains membres du conseil d'administration se sont toutefois inquiétés du risque de voir le Japon retomber dans la déflation alors que la pandémie fait des ravages sur une économie déjà affaiblie.

"Une augmentation des faillites d'entreprises pourrait peser sur les emplois, l'inflation et les conditions financières. Nous devons nous assurer que le Japon ne retombe pas dans la déflation", a déclaré un membre du conseil.

(Leika Kihara; version française Camille Raynaud)