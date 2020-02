Japon-Plus forte contraction de l'économie en six ans au T4

(Actualisé avec précisions; photo à disposition)

TOKYO, 17 février (Reuters) - L'économie japonaise a connu au quatrième trimestre 2019 son déclin le plus important en six ans, alors que la hausse de la TVA a affecté la consommation et que le ralentissement de la demande mondiale a nui aux dépenses en capital, accentuant la pression sur Tokyo pour engager de nouvelles mesures de soutien.

La publication lundi des données officielles intervient sur fond de craintes que l'épidémie du nouveau coronavirus apparue en Chine pèse lourdement sur l'économie nippone au cours du trimestre actuel, avec le spectre d'une récession, la production industrielle et le tourisme étant grandement affectés par l'épidémie.

La troisième économie mondiale s'est contractée de 6,3% en rythme annualisé sur la période octobre-décembre, à un rythme nettement supérieur au consensus (-3,7%), montrent les statistiques gouvernementales.

Ce déclin, qui intervient après une croissance de 0,5% en lecture définitive au T3, est le plus important de l'économie japonaise depuis avril-juin 2014 (-7,4%).

D'un trimestre sur l'autre, le produit intérieur brut (PIB) du Japon a diminué de 1,6%, alors que la prévision médiane des économistes donnait un recul moins important, de 0,9%.

La consommation privée, qui représente plus de la moitié de l'économie, a chuté de 2,9%, les ménages ayant réduit leurs dépenses après la hausse de la TVA de 8% à 10% au 1er octobre dernier. Le consensus ressortait à -2,0%.

Les dépenses en capital ont décliné de 3,7% au quatrième trimestre, là encore à un rythme plus important que ne l'anticipaient en moyenne les économistes interrogés par Reuters (-1,6%).

Le commerce extérieur a contribué de 0,5 point à la croissance, tandis que la demande intérieure a retiré 2,1 points.

Mettant en avant la hausse de la TVA, les catastrophes naturelles ayant touché le pays et le conflit commercial sino-américain, les décideurs japonais avaient prévenu s'attendre à une contraction de l'économie au quatrième trimestre.

Les investisseurs attendent désormais de voir si la croissance va rebondir sur la période janvier-mars, comme le prévoit la Banque du Japon (BoJ), alors que l'épidémie de coronavirus a contraint à la fermeture d'usines chinoises et a endigué le flux de touristes chinois se rendant habituellement au Japon. (Leika Kihara et Daniel Leussink; version française Jean Terzian)