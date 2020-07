Japon: coup d'arrêt à la baisse des prix à la consommation en juin

Tokyo (awp/afp) - Les prix à la consommation (hors produits frais) ont stagné au Japon en juin sur un an, après avoir reculé pendant deux mois de suite, selon des données publiées mardi par le ministère des Affaires intérieures.

Le consensus d'économistes Bloomberg s'attendait à un nouveau léger repli (-0,1%).

Mais tout en sortant du territoire négatif, l'inflation est restée nulle en raison de la baisse des prix du pétrole face à la pandémie de coronavirus: en excluant également l'énergie, les prix ont augmenté de 0,4% sur un an.

Les prix énergétiques ont ainsi reculé de 2% en juin sur un an, et de 0,3% par rapport à mai, selon les statistiques du ministère des Affaires intérieures.

L'activité économique a lentement repris en juin alors que le Japon était sous état d'urgence entre avril et mai pour tenter d'enrayer la propagation du Covid-19, ce qui avait sérieusement plombé la consommation des ménages et par conséquent les prix.

Les prix pour l'ameublement et les ustensiles ménagers ont augmenté de 3,1% en juin sur un an, ceux de l'habillement de 1,3% et ceux des loisirs de 1%.

Les prix à la consommation devraient rester "affectés par le Covid-19 et le récent déclin des prix du pétrole" pour l'heure, mais ces pressions devraient "progressivement se dissiper" avec la reprise de l'économie et des cours du pétrole, avait estimé la Banque du Japon (BoJ) à l'issue de sa dernière réunion de politique monétaire la semaine dernière.

La BoJ prévoit une légère déflation sur l'exercice 2020/21 (démarré le 1er avril), attendue entre -0,4% et -0,6%.

Elle mise sur un retour modéré de l'inflation en 2021/22, entre 0,2% et 0,5%.

afp/al