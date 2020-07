Japon: la confiance des grandes entreprises au plus bas depuis 11 ans

Tokyo (awp/afp) - Douchée par la crise économique provoquée par la pandémie mondiale de coronavirus, la confiance des grandes entreprises japonaises s'est effondrée au point de tomber à ses plus bas niveaux depuis 2009, selon un baromètre de référence publié mercredi.

L'indice de confiance Tankan, publié chaque trimestre par la Banque du Japon (BoJ), est tombé à -34 pour les grandes entreprises manufacturières du pays, contre -8 lors du baromètre précédent publié le 1er avril.

C'est encore pire que ce que le consensus d'économistes sondés par l'agence Bloomberg prévoyait (-31).

Il faut remonter à juin 2009, à l'époque de la dernière grande crise financière mondiale, pour trouver un niveau plus bas. Et une chute aussi importante sur un trimestre (-26 points) n'avait plus été observée depuis début 2009.

Les différents indices trimestriels Tankan (un pour chaque grande catégorie d'entreprises) mesurent, sur un très grand nombre de questions, la différence entre le pourcentage de sociétés estimant que la conjoncture est favorable et celles jugeant qu'elle ne l'est pas. Un niveau négatif signifie que les avis pessimistes l'emportent.

L'ampleur du plongeon de la confiance des grandes entreprises non manufacturières (services) a été quasiment aussi fort que dans l'industrie: leur moral a chuté de 25 points sur le trimestre écoulé, passant de +8 à -17, au plus bas depuis fin 2009.

Tourisme et automobile à plat

Parmi toutes les grandes entreprises, les plus déprimées sont sans surprise celles des services à la personne, les plus touchées par les nouvelles normes de distanciation sociale.

L'indice de confiance des grandes entreprises dans l'hôtellerie-restauration est notamment tombé à -91, un plus bas record depuis le début de données comparables en 2004.

Mais le moral est aussi à plat chez les grands groupes dans l'automobile, les machines industrielles, la sidérurgie, la construction navale, le textile ou encore les transports.

La confiance des entreprises de taille intermédiaire et des petites entreprises est aussi laminée, souvent encore davantage que celle des grands groupes.

Tous secteurs d'activité et toutes tailles d'entreprises confondus, le dernier baromètre Tankan s'est fixé à -31, contre -4 précédemment.

"Ces données montrent que les entreprises pensent que l'économie mettra du temps à se relever", a commenté auprès de l'AFP Yoshiyiko Shimamine, économiste de l'institut de recherche Dai-ichi Life.

Cette enquête a été réalisée auprès d'environ 9.600 entreprises du 28 mai au 30 juin, soit après la fin de l'état d'urgence en vigueur au Japon entre avril et courant mai.

Contrairement à d'autres pays, ce dispositif ne prévoyait pas de confinement obligatoire, mais permettait aux autorités de fortement recommander à la population d'éviter les déplacements au maximum et à certains commerces jugés non essentiels de baisser temporairement le rideau.

Rebond attendu au second semestre

D'un point de vue sanitaire, le Japon a été relativement épargné par la pandémie, avec moins de 1.000 morts pour environ 19.000 cas de contamination recensés sur son sol depuis l'apparition du coronavirus.

Mais l'impact sur l'économie du pays est violent, notamment sur la consommation des ménages, déjà plombée depuis octobre dernier par un relèvement du taux de TVA, et sur les exportations, lesquelles étaient déjà en souffrance depuis 2019 à cause de la guerre commerciale sino-américaine.

Le taux de chômage augmente dans le pays, tout en demeurant faible (2,9% en mai). Cependant, il s'élèverait à 11% s'il incluait les millions de salariés au chômage partiel, a souligné M. Shimamine.

Le Fonds monétaire international (FMI) mise désormais sur une contraction de 5,8% du produit intérieur brut (PIB) nippon en 2020. L'archipel est déjà entré en récession au premier trimestre et le deuxième (avril-juin) s'annonce effroyable.

Le gouvernement japonais a adopté des plans d'aide historiques pour soutenir l'économie, mais leurs effets risquent de tarder à se concrétiser en raison notamment des lourdeurs de l'administration publique, peu convertie au numérique.

Tom Learmouth de Capital Economics préférait toutefois voir le verre à moitié plein en soulignant l'amélioration des projections d'investissements des entreprises dans la dernière enquête Tankan.

"Cela suggère que les investissements des entreprises vont mieux se tenir que prévu (...). Avec peu d'infections en dehors de Tokyo, l'économie (japonaise, NDLR) devrait rebondir au second semestre", a-t-il estimé dans une note.

