La croissance japonaise au T3 ralentit à un plus bas en un an

TOKYO, 14 novembre (Reuters) - L'économie japonaise a progressé au troisième trimestre 2019 à son rythme le plus faible en un an, sous l'effet d'un déclin des exportations provoqué par le conflit commercial sino-américain et le ralentissement de la demande mondiale, accentuant la pression sur Tokyo pour engager des mesures supplémentaires de soutien à l'économie.

La consommation privée a elle aussi marqué le pas par rapport au trimestre précédent, jetant un voile sur la vision de la Banque du Japon (BoJ) selon laquelle la résilience de la demande intérieure va compenser les effets des risques extérieurs accrus.

Le produit intérieur brut (PIB) de la troisième économie mondiale a progressé de 0,2% en rythme annualisé en juillet-septembre, montrent les données préliminaires publiées jeudi par le gouvernement, après une hausse révisée de 1,8% au deuxième trimestre.

Il s'agit d'une croissance nettement inférieure au consensus, qui ressortait à +0,8%, et la plus faible depuis la contraction de 2,0% de l'économie nippone au troisième trimestre 2018.

D'un trimestre sur l'autre, le PIB a augmenté de 0,1%, montrent les statistiques officielles. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient un gain de 0,2%. (Leika Kihara et Tetsushi Kajimoto; Jean Terzian pour le service français)