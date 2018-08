EURO Ressources :COMMUNIQUE INFORMATION REGLEMENTEE - MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2018

PARIS, France, le 30 août 2018: EURO Ressources S.A. (Paris: EUR) annonce conformément aux dispositions de l'article 221-4 IV du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers que le rapport financier semestriel portant sur semestre clos le 30 juin 2018, établi conformément aux dispositions de l'article 222-4 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, est disponible sur le site internet de la Société dans l'espace « Rapports Financiers » (www.euroressources.fr, Langue Française > Rapports Financiers > 2018).

À propos d'EURO

EURO est une société française dont l'actif principal est la redevance versée par IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») portant sur la production aurifère de la mine d'or Rosebel au Suriname (la « redevance Rosebel »). La mine d'or Rosebel est détenue à 95 % et exploitée par IAMGOLD. EURO a environ 62,5 millions d'actions en circulation. IAMGOLD France S.A.S., une filiale indirectement détenue en totalité par IAMGOLD, détenait environ 89,71 % de toutes les actions émises et en circulation d'EURO au 30 juin 2018.

Des informations supplémentaires sur EURO Ressources S.A. sont disponibles sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Pour toute autre demande de renseignement, veuillez-vous adresser à :

Benjamin Little

Directeur général

Tél. : +1 416 933 4954

E-mail : blittle@euroressources.net Line Lacroix

Directeur général délégué

Tél. : +1 450 677 2056

E-mail : llacroix@euroressources.net

