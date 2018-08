Euro Ressources : tassement du bénéfice net semestriel

10/08/2018 | 08:12

Euro Ressources indique que ses comptes en normes IFRS font ressortir un bénéfice net de 7,7 millions d'euros (0,123 euro par action) pour le premier semestre 2018, contre 8,3 millions (0,133 euro par action) un an auparavant.



La société détentrice essentiellement d'une redevance de la mine Rosebel a vu ses produits baisser de 11% à 11,6 millions d'euros, affectés par l'appréciation de l'euro et la diminution de la production, en partie contrebalancée par une hausse du cours moyen de l'or.



En 2018, la production de la mine Rosebel selon Iamgold devrait s'établir entre 311.000 et 326.000 onces. Il est prévu que la redevance Rosebel apportera à Euro Ressources des produits compris entre environ 23,7 et 24,9 millions d'euros.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.