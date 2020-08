EURO RESSOURCES: semestre en légère hausse grâce aux cours de l'or

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EURO Ressources S.A. a enregistré un bénéfice net de 8,5 millions d’euros pour le semestre clos le 30 juin 2020, contre un bénéfice de 8,3 millions d’euros un an plus tôt. La charge d’impôt sur le résultat s'est élevé à 3,5 millions d’euros (-10%). Le groupe minier a comptabilisé des produits d’exploitation de 12,5 millions d’euros, soit +100 000 euros par rapport au premier semestre 2019, et des produits de 12,5 millions d’euros (+100 000 euros) provenant principalement de la redevance de la mine Rosebel au Suriname (12,5 millions d’euros).Les produits de Rosebel ont été similaires à ceux de la période précédente, principalement en raison d'un cours moyen de l'or plus élevé (1 633 dollars américains l'once durant le premier semestre 2020, contre 1 307 dollars l'an dernier) et de la dépréciation de l'euro, partiellement neutralisée par le recul de la production d'or à 107 794 onces durant le premier semestre 2020, contre 147 744 onces à la même période en 2019.La fourchette des prévisions de production de la mine Rosebel a été abaissée pour refléter l'impact opérationnel de la crise mondiale liée à la COVID-19 et la suspension des opérations le 12 juin 2020. Celle-ci devrait produire entre 160 000 onces et 180 000 onces en 2020, et apporter des produits de redevance compris entre environ 18,8 millions d'euros et 21,3 millions d'euros.