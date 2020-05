Euro Ressources : dividende fixé à 0,20 euro par action

21/05/2020 | 08:58

Euro Ressources annonce que son assemblée générale du 20 mai a décidé d'un dividende de 0,20 euro par action. La date de détachement sera le 9 juin, la date d'arrêté des positions sera le 10 juin, et la date de mise en paiement sera le 11 juin.



A l'issue de l'assemblée, David Watkins a été renouvelé dans ses fonctions de président du conseil d'administration, de même que Tidiane Barry et Sophie Hallé dans leur fonction de directeur général et directeur général délégué respectivement.



