Euro Ressources : légère hausse du bénéfice net annuel

24/02/2020 | 14:08

Euro Ressources indique avoir enregistré un bénéfice net IFRS de 16 millions d'euros (0,255 euro par action) pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, contre 15,7 millions (0,252 euro par action) l'année précédente.



La société détentrice d'actifs aurifères a vu ses produits d'exploitation augmenter de 1% à 24,1 millions d'euros avec un cours moyen de l'or plus élevé et la dépréciation de l'euro, partiellement compensés par le recul de la production d'or à 264.307 onces.



Pour 2020, la production afférente aux redevances Rosebel devrait s'établir entre 184.000 et 205.000 onces, et il est prévu que la redevance Rosebel apporte à Euro Ressources des produits entre environ 15,7 et 17,6 millions d'euros.



