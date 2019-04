Des composantes au parcours exceptionnel Envoyer par e-mail :

Parmi les composantes de l’indice, il y a des parcours exceptionnels. Airbus s’est envolé de 46%, tout comme Anheuser Bush Inbev (+38%) ou encore le leader des capitalisations, LVMH (+35%). Ce dernier pèse dorénavant 197 milliards de dollars, soit une longueur d’avance sur Unilever à 170 milliards de dollars.



Sur la semaine écoulée EssilorLuxottica remonte la pente, en engrangeant plus de 5% après avoir subi des ventes massives, dues au conflit interne à l'intérieur de la direction.



Graphiquement, en données journalières, les cours poursuivent leur ascension sans faille. Les bougies deviennent de plus en plus restreintes, confirmant la faible volatilité actuelle. Les cours arrivent au contact des 3510 points, première zone de résistance datant d’août dernier. Un dépassement ouvrirait la voie à une extension supplémentaire vers 3600 points.

A contrario, un repli sous 3447 points fragiliserait la configuration actuelle avec comme cible baissière, les 3350 points.

