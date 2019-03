En mode respiration graphique Envoyer par e-mail :

C’est toujours Airbus qui domine le palmarès des composantes de l’indice majeur, l’avionneur engrange 35% de gains sur l’année en cours. Le producteur de bière belge Anheuser Busch Inbev partage le podium avec 24% de hausse alors que LVMH complète le trio gagnant (23%).



Techniquement en données journalières, l’indice est revenu sur l’overlap des 3280 points, véritable point pivot sur lequel le courant acheteur devrait à nouveau se manifester. L’orientation des moyennes mobiles jours ne donne aucun signe de faiblesse. Il faudrait une clôture sur cette ligne pour fragiliser davantage la configuration actuelle. Le rebond qui se met en place pourrait trouver des obstacles vers la zone des 3375/3400 points.



Le rythme engrangé depuis le début d’année ne pouvait tenir une éternité. Les valeurs européennes ont terminé un long cycle de hausse, à l’image de l’Euro Stoxx 50 qui a marqué un point haut à 3422 points. La faiblesse des PMI continentaux constitue l’origine de ses prises de bénéfices, statistiques microéconomiques qui mettent en exergue les apathiques perspectives de croissance en Europe et notamment en Allemagne.C’est toujours Airbus qui domine le palmarès des composantes de l’indice majeur, l’avionneur engrange 35% de gains sur l’année en cours. Le producteur de bière belge Anheuser Busch Inbev partage le podium avec 24% de hausse alors que LVMH complète le trio gagnant (23%).Techniquement en données journalières, l’indice est revenu sur l’overlap des 3280 points, véritable point pivot sur lequel le courant acheteur devrait à nouveau se manifester. L’orientation des moyennes mobiles jours ne donne aucun signe de faiblesse. Il faudrait une clôture sur cette ligne pour fragiliser davantage la configuration actuelle. Le rebond qui se met en place pourrait trouver des obstacles vers la zone des 3375/3400 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.