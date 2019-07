L'indice retrouve son zénith Envoyer par e-mail :

Parmi les parcours qualitatifs des cinq derniers jours, Bayer gagne 10.7% et prend la première place des mouvements hebdomadaires. Le chimiste vient d’annoncer la formation d’un comité chargé de régler les litiges liés au Glyphosate. De son coté, ASML profite de la remontée du secteur des valeurs technologiques pour progresser de 7%.



Graphiquement, en données horaires, les cours de l’EuroStoxx 50 reviennent au contact d’une forte résistance à 3510 points. Début mai, un premier test avait permis au courant vendeur de prendre le dessus. La zone devient, par conséquent, très pertinente. Son franchissement en clôture ouvrirait la voie à la cible supérieure des 3600 points. En revanche, un nouvel échec relancerait une phase de consolidation pour viser dans un premier temps 3440 points puis par extension les 3380 points.

