La cassure du support dégraderait fortement la configuration

A la hausse, sur les cinq derniers jours, c’est Nokia qui se place en haut du palmarès avec un gain de 7%. Le finlandais précède Total (5%) et Enel (+3.5%), toutes deux profitant du relèvement des prix pétroliers. En revanche, la banque italienne Intesa SanPaolo concède 8% ainsi que le constructeur automobile, BMW à -4.8%. La pression reste donc intacte sur les actions continentales avec l’intensification de la guerre commerciale.



Graphiquement, en données journalières, l’indice majeur européen poursuit sa phase de consolidation en forme de zig-zag. En effet, le repli qui trouve son origine à 3500 points a connu une extension vers 3320 points juste avant la mise en place d’un rebond dynamique vers 3450 points.

Depuis, les petites oscillations valident la complexité du mouvement latéral, correspondant à une phase de réflexion de la part des opérateurs. La pression exercée par la moyenne mobile 20 séances pourrait générer un nouvel excès de faiblesse pour revenir sur 3320 points. C'est la cassure de cette borne basse qui pousserait l'indice dans une configuration plus inquiétante, en validant une schéma en Epaule-Tète-Epaule.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.