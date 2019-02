Le luxe comme locomotive Envoyer par e-mail :

Le luxe à la française se positionne en tête des plus belles avancées depuis une quinzaine de jours. Les résultats dopent les stars comme Kering (+21%) et logiquement dans la foulée, on retrouve LVMH à +19%. L’Oréal reste très recherchée par les investisseurs, intérêts confirmés par une hausse de 13% du numéro un mondial de la cosmétique.



Graphiquement, en données journalières, le V-bottom initié à partir de la base des 2940 points se veut dynamique. Dans ce mouvement ascendant, les cours se rapprochent de « l’overlap » des 3260 points. Ce niveau pourrait constituer une première résistance d’envergure surtout après un tel rallye haussier.

Son franchissement ouvrirait, néanmoins, la voie à une cible proche de 3360 points, correspondant à une oblique baissière long terme. Dans le cas inverse, un retour sur la moyenne mobile 20 jours n’empêcherait pas le maintien du mometum positif à court terme.

Patrick Rejaunier

