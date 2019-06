Les banques et l'auto plombent l’indice Envoyer par e-mail :

En revanche, les parcours teintés de rouge demeurent majoritaires comme le secteur des banques (Intesa Sanpaolo et Société Générale perdent respectivement 20 et 15%. Le secteur automobile souffre aussi de son exposition au commerce mondial, à l’image de BMW qui se dégrade de 17% sur le mois glissant.



Graphiquement, en données journalières, les cours viennent de casser la ligne des 3320 points. Cette nouvelle configuration ouvre la voie à une autre cible baissière proche des 3215 points. L’orientation négative de la moyenne mobile 20 jours en coupant la référence à 50 séances appuie la thèse de extension baissière. Il faudrait pour contrarier le scénario de la baisse, une relance au-delà des 3386 points.

