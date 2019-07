Les dossiers en retard refont un peu de chemin Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 24/07/2019 | 17:38





Les principaux contributeurs à l’avancée récente mensuelle se trouvent dans le secteur des microprocesseurs, à l’image d’ASML (+16.2%). En pleine phase de rebond technique, l’action BMW gagne 10% tout comme Bayer (+9%), le chimiste gardant tout de même une tendance largement baissière.



Graphiquement, en données quotidiennes, les cours reviennent au contact avec le pic annuel des 3550 points. Les moyennes mobiles ne donnent aucun signe de faiblesse, ce qui laisse intactes les chances d’aller rejoindre, en mode extension, la ligne des 3575 points. A contrario, un repli marqué sous 3465 points neutraliserait la configuration acteulle et il faudrait une chute sous 3280 points pour passer en mode vendeur.

Les actions européennes restent suspendues à la décision de la Fed sur sa capacité à baisser ses taux plus ou moins activement. En attendant, et au terme de ce septième mois de l’année, l’Eurostoxx50 se situe sur ses plus hauts annuels. Sur le dernier mois glissant, l’indice majeur continental a progressé de 2.1% cumulant ainsi 17.7% de performance sur 20189.Les principaux contributeurs à l’avancée récente mensuelle se trouvent dans le secteur des microprocesseurs, à l’image d’ASML (+16.2%). En pleine phase de rebond technique, l’action BMW gagne 10% tout comme Bayer (+9%), le chimiste gardant tout de même une tendance largement baissière.Graphiquement, en données quotidiennes, les cours reviennent au contact avec le pic annuel des 3550 points. Les moyennes mobiles ne donnent aucun signe de faiblesse, ce qui laisse intactes les chances d’aller rejoindre, en mode extension, la ligne des 3575 points. A contrario, un repli marqué sous 3465 points neutraliserait la configuration acteulle et il faudrait une chute sous 3280 points pour passer en mode vendeur.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.