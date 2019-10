Les industrielles rentrent à nouveau dans les radars Envoyer par e-mail :

Dans un contexte de détente géopolitique, économique et monétaire (véritable alignement des planètes), l’Euro Stoxx 50 retrouve ses plus hauts de février 2018 à 3625 points, portant ainsi sa performance 2019 à 20.5%. Rien que sur le mois d’octobre, l’avancée se monte à 1.5%, emmenée par un trio germanique . En effet, Daimler réalise un parcours qualitatif de 15% suivie par SAP et Volkswagen, toutes deux à plus 10%.

Les industrielles rentrent à nouveau dans les radars des investisseurs. En revanche, Nokia déçoit lors de ses résultats et coupe son dividende le temps que sa trésorerie atteigne les 2 milliards d’euros. L’action finlandaise s’écroule de 28% et ferme le palmarès des variations sur un mois glissant. Graphiquement, en données journalières, les cours connaissent une accélération au franchissement des 3570 points. L’orientation positive des moyennes mobiles donne de la pertinence à ce mouvement haussier qui devrait perdurer pour atteindre la cible supérieure des 3670 points. C’est tout le challenge de cette fin d’année. Il faudrait un repli marqué sous les 3570 points pour remettre en cause, à court terme, cette perspective.

