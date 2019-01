Reprise qualitative dans une configuration moyen terme fragile Envoyer par e-mail :

Les performances restent majoritairement qualitatives, à l’image du trio gagnant à fin janvier. En effet, Airbus (très entouré à l’annonce de ses commandes), Unibail (achats à bon compte pour une valeur « yield ») et Daimler (reprise de confiance sur le secteur de l’automobile) affichent des scores proches de 15%.



Techniquement, en données journalières, l’Euro Stoxx 50 a fortement progressé depuis un double-Bottom sur la base graphique des 2940 points. Cette poussée a permis de franchir le seuil des 3100 points, qui correspondait à une résistance majeure pour une configuration en pullback. L’extension devrait emmener les cours vers la ligne supérieure des 3215 points. Il faudrait un repli sous les moyennes mobiles 20 et 50 jours, au voisinage des 3070 points, pour retrouver un biais plus vendeur à court terme. La tendance de fonds restera néanmoins baissière sous les 3250 points.

