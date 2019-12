Soutien efficace de la moyenne mobile 50 jours Envoyer par e-mail :

L’Euro Stoxx 50 vient de connaître un petit choc de volatilité en perdant une centaine de points. Baisse qui interveint après avoir connu une réelle léthargie sur les 3700 points. Les tergiversations dans le conflit sino-américain ont donc fortement animé les parcours des valeurs européennes. Sur le mois glissant la trajectoire de l'indice majeur se caractérise par un retour à zero de performance. Néanmoins, quelques dossiers parviennent à se distinguer, tels Siemens (+8.5%) ou encore Amadeus IT (+8.4%). En revanche, le secteur automobile affiche toujours de la fragilité, à l’image de Daimler qui se dégrade de 7% sur la période de référence. Graphiquement en données journalières, les cours ont connu un décrochage depuis la zone supérieure des 3700 points. Le soutien de la moyenne mobile 50 jours a permis de stopper la chute des prix. Le contact a même permis le retour d’un consensus acheteur. dynamlique.

Malgré ce rebond, la neutralité s’impose. Il faudra attendre soit le dépassement des 3710 points pour envisager une nouvelle extension graphique, soit la cassure des 3580 points, pour rentrer dans un scénario davantage « bear ».

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.