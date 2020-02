Une relance en V-Bottom Envoyer par e-mail :

Les grandes capitalisations européennes reprennent la direction de la hausse après une phase de correction pourtant dynamique. Les craintes sanitaires se dissipent et les investisseurs en profitent pour revenir sur des dossiers attrayants. Parmi les composantes de l’Euro Stoxx 50 (+1% depuis le début d’année), les parcours semblent désordonnés puisqu’au cours de cette séquence mensuelle, l’électricien Enel gagne 8% alors que le secteur automobile reste banni, à l’image de Daimler (-14.2%) ainsi que BMW (- de 11%). Graphiquement en données journalières, les cours, après un blocage à 3808 points, ont subi une phase de correction qui a permis de constituer une zone de ralliement des acheteurs au niveau de la moyenne mobile 100 jours.

La relance est en cours et son dynamisme (configuration en V–bottom) laisse penser à une nouvelle attaque des points hauts. La tendance s’est donc neutralisée sous la résistance historique.

Il faudrait un repli plus marqué sous les 3610 points pour fragiliser la configuration actuelle, le niveau d’alerte étant par conséquent éloigné.

