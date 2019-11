Chine: ventes de détail et production industrielle ont ralenti en octobre

Pékin (awp/afp) - La production industrielle comme les ventes de détail ont ralenti le mois dernier en Chine, sur fond de guerre commerciale avec les Etats-Unis, selon des statistiques officielles publiées jeudi.

La production industrielle a progressé en octobre de 4,7% seulement sur un an, contre 5,8% en septembre. Les ventes de détail ont pour leur part augmenté de 7,2% contre 7,8% le mois précédent, a annoncé le Bureau national des statistiques.

"Nous devons avoir à l'esprit que l'économie mondiale ralentit, avec de l'instabilité et de nombreuses incertitudes au niveau international", a commenté un porte-parole du BNS, Liu Aihua.

Les chiffres du mois d'octobre sont inférieurs aux prédictions des analystes: les experts interrogés par l'agence de presse financière Bloomberg tablaient sur une augmentation de 5,4% de la production industrielle et de 7,8% des ventes de détail.

L'économie chinoise est confrontée depuis plus d'un an à un bras de fer commercial avec Washington, qui s'est déjà traduit par des droits de douane mutuels sur des centaines de milliards de dollars d'échanges annuels.

A la suite de négociations début octobre à Washington, les deux pays pourraient cependant convenir d'un accord préliminaire ce mois-ci pour régler une partie de leur différend.

Toujours est-il que ce bras de fer menace la croissance du géant asiatique --tombée à 6% sur un an au troisième trimestre, soit son niveau le plus bas depuis 27 ans-- et de celle du reste du monde.

Signe de l'essoufflement de l'économie chinoise, l'investissement en capital fixe a poursuivi son repli de manière plus prononcée: sa croissance depuis le début de l'année s'affichait fin octobre à 5,2% (les prévisions des analystes tablaient sur 5,4%). Il s'affichait encore à 5,4% fin septembre.

"Non seulement les données du mois d'octobre sont faibles mais d'autres difficultés se profilent à l'horizon", en particulier dans le secteur immobilier, un des piliers de la croissance chinoise, relève l'analyste Martin Lynge Rasmussen, du cabinet Capital Economics.

Dans un contexte économique tendu, le Premier ministre Li Keqiang a appelé en début de semaine à davantage d'efforts pour soutenir la croissance, a rapporté l'agence officielle Chine nouvelle.

M. Li a notamment souligné l'importance du soutien aux petites et moyennes entreprises, les plus dynamiques en termes d'emploi.

