Coronavirus: Swissmechanics appelle les autorités à la rescousse

Zurich (awp) - Face à la pression que subissent les entreprises de l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) à cause de la propagation du coronavirus, Swissmechanic demande à la Confédération, à la Banque nationale suisse (BNS) et au "monde politique" une série de mesures immédiates.

Dans un communiqué diffusé jeudi après-midi, la faîtière des employeurs de la branche rappelle que les petites et moyennes entreprises (PME) sont déjà confrontées à "des conditions-cadres pénibles et une conjoncture difficile", auxquelles s'ajoutent les effets indésirables de la force du franc.

En vue de désamorcer une situation jugée "extrêmement difficile", Swissmechanic appelle les autorités à mettre en place différentes mesures immédiates: crédits-relais avantageux, traitement rapide des demandes d'indemnités, couverture des coûts liés aux quarantaines.

Mais aussi une communication "objective, sobre et basée sur les faits" de la part de la Confédération, ainsi que le maintien du cap de politique monétaire que s'est fixé de la BNS visant à éviter l'appréciation du franc.

buc/rp