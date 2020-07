Les moutons vendent en france, les francais sont negatif il y aura pas de brexit . Les retraites anglais pourrons plus ce faire payer leurs medicament ainsi hopital plus de circulations de personnes en europe alors que c est bien instituer dans le traite de lisbonne libre circulation de marchandise et personnes. Je crois pas a boris jhonson.ils vont perdre tous les avantages de EU chaqu un chez soi je crois pas.