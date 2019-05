Doucement mais sûrement Envoyer par e-mail :

En bout de course, Theresa May aura tout tenté pour réussir un divorce ordonné entre l’UE et le Royaume-Uni. Mais en proposant de soumettre un nouveau projet de loi au Parlement début juin, incluant la possibilité d’un second référendum ou le maintien dans une Union douanière temporaire avec Bruxelles, la Première ministre n’a non seulement pas réussi à rallier l’opposition travailliste à sa cause mais elle a surtout provoqué la furie d’une partie de son propre camp. Andrea Leadsom, ministre chargée des relations avec le Parlement, a démissionné. Theresa May a finalement annoncé le report du vote et ses jours au 10 Downing street sont désormais comptés, un scénario qui prolonge et renforce le manque de visibilité des investisseurs.



Conséquence directe d’un tel fiasco politique, le nouveau parti du Brexit fait la course en tête outre-Manche à l’occasion des législatives européennes. Plus largement, le populisme prolifère partout en Europe en offrant le bulletin idéal aux électeurs pour exprimer leur colère et leur frustration.



Côté macro, des indicateurs PMI décevants laissent craindre une nouvelle dégradation de l’économie mondiale. L’activité privée aux Etats-Unis plonge à un niveau inédit en trois ans et les discussions sino-américaines s’enlisent.



Pékin dénonce un « harcèlement » de l’Oncle Sam tandis que Mike Pompeo, chef de la diplomatie de l’administration Trump, accuse Huawei de mentir sur ses liens avec les autorités chinoises. Le FMI estime compromise la reprise de la croissance attendue au second semestre.



Le billet vert profite ainsi de son statut de valeur refuge alors que les minutes de la FED ont montré que si les membres du Comité reconnaissent la persistance de certains risques, ils prennent par ailleurs acte d’une diminution des incertitudes affectant les perspectives de la première économie mondiale.



