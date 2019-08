L'Europe face au populisme Envoyer par e-mail :

Populisme acte 1. En Italie, le vice-président du Conseil et ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini, a annoncé la fin de la coalition gouvernementale au pouvoir depuis 14 mois et son intention de provoquer de nouvelles élections générales. Là où populisme et popularité ne font qu’un, la Ligue, le parti d’extrême droite qu’il dirige, réunit 38% d’intentions de vote. L’ex-chef du gouvernement Matteo Renzi propose à tous les autres partis de s’unir pour former un gouvernement « institutionnel », une sorte de front républicain face au risque « extrémiste ».



Populisme acte 2. Au Royaume-Uni, Boris Johnson cherche à fissurer l’unité des 27 en agitant le chiffon rouge d’une sortie sans accord dès le 31 octobre prochain. A la rentrée, le Premier ministre britannique devra toutefois passer l’obstacle de Westminster où la majorité des députés s’opposent à un no deal, potentiellement catastrophique pour l’économie du pays.



Populisme acte 3. De l’autre côté de l’Atlantique, Donald Trump promet de nouvelles taxes sur 300 milliards de dollars d’exportations chinoises à compter de septembre, un mauvais signal pour la croissance mondiale et la balance commerciale européenne, tout en continuant de se plaindre de l’effet de sa propre politique sur la cherté du billet vert. Le locataire de la Maison-Blanche exhorte ainsi la Réserve Fédérale à baisser le loyer de l’argent « vite et fort ». Pourtant, suite à un premier tour de vis en 11 ans fin juillet, James Bullard (FED Saint-Louis) estime que les taux se situent pour l’instant dans la « bonne fourchette ».



Graphiquement, l'Euro s'éloigne de ses récents points bas à la faveur d'une réaction technique et nous offre ainsi une nouvelle opportunité de vente sur rebond. Sous 1.1271, voire 1.1399, nous visons un retour au contact de 1.1071 USD. Si la monnaie unique profite de nouveaux points bas depuis mai 2017 pour initier une nouvelle tentative de rebond, la devise européenne pourrait désormais se heurter aux risques politiques qui menacent la santé et l'intégrité de l'Union monétaire.

