L'attractivité du Dollar fait craquer l'Euro

Il est plus rentable d’acheter du Dollar par les temps qui courent et la politique expansionniste de la BCE porte ainsi ses fruits en matière de change. L’écart de taux fixés par les deux grandes banques centrales pourraient même encore se creuser au regard des dernières statistiques macroéconomiques publiées de part et d’autre de l’Atlantique.



En Europe, les indicateurs PMI confirment ce mois-ci la mauvaise santé du secteur manufacturier allemand, moteur de l’Union monétaire. Selon le baromètre IFO, le moral des entrepreneurs rechute outre-Rhin tandis que la confiance des consommateurs des Dix-Neuf déçoit également les attentes.



Aux Etats-Unis, les ventes aux détails rebondissement largement en mars, +1.6% d’un mois sur l’autre contre un consensus de +0.9%, signe d’une consommation plus vigoureuse qu’escompté dans la première économie mondiale. Les commandes de biens durables progressent de +2.7% sur la même période, contre seulement +0.8% anticipé par les économistes. Enfin, la croissance de l'Oncle Sam a progressé de +3.2% au T1 selon une première estimation, bien au-delà du chiffre attendu (2.2%). Les indices boursiers atteignent des sommets à Wall Street.



En plus de l’instabilité politique qui s’installe progressivement au sein du Vieux-Continent, les investisseurs s’attendent en conséquence à ce que la FED resserre à nouveau sa politique bien avant que Francfort ne puisse lever le petit doigt.



Mathieu Burbau © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

