La BCE s'active en coulisses Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à moyen terme du 04/09/2019 | 07:31





Ses taux directeurs stagnent au plus bas de son Histoire et la taille de son bilan a atteint une ampleur inédite. Pourtant la BCE se prépare à soutenir davantage l’économie des Dix-Neuf dès sa prochaine réunion, le 12 septembre. Dans des réponses écrites au Parlement européen, Christine Lagarde, qui succèdera à Mario Draghi à la tête de l’autorité monétaire dès le 1er novembre, affirme par ailleurs vouloir maintenir le cap d’une politique très accommodante.



Une perspective qui met la pression sur l’Euro et exaspère Donald Trump. Le président américain déplore la force du billet vert, pourtant provoqué par ses propres initiatives protectionnistes, et accuse à nouveau la FED de ne « rien faire ».



De son côté, le président de la FED Jerome Powell avait profité du rassemblement des banquiers centraux de Jackson Hole pour s’engager à soutenir la première économie mondiale, mais il avait aussi expliqué que la banque centrale américaine n’avait pas de mode d’emploi tout prêt pour faire face aux conséquences de la guerre commerciale. Sur le front macro, l’activité du secteur manufacturier de l’Oncle Sam s’est d’ailleurs contractée au mois d’août pour la première fois en trois ans.



Graphiquement, l’Euro franchit 1.10 USD et enregistre de nouveaux points bas depuis mai 2017 dans l’optique de la prochaine réunion de la BCE. Selon l’ampleur des annonces de Francfort, les spéculateurs pourraient soit vendre la nouvelle, c’est-à-dire permettre à la monnaie unique de se reprendre, soit au contraire enfoncer le clou. Dans le contexte actuel, nous bannissons toujours les achats de la paire à moyen terme et privilégions les ventes sur rebond, au contact de 1.0990 et 1.1097 USD, avec 1.0888 et 1.0825 USD en ligne de mire. Si les risques liés au Brexit ou à la popularité de l’extrême droite italienne semblent largement pris au sérieux par une large frange des classes politiques concernées, le plan de la Banque centrale européenne qui se prépare actuellement en coulisses anéantit toute respiration potentielle de la monnaie unique.Ses taux directeurs stagnent au plus bas de son Histoire et la taille de son bilan a atteint une ampleur inédite. Pourtant la BCE se prépare à soutenir davantage l’économie des Dix-Neuf dès sa prochaine réunion, le 12 septembre. Dans des réponses écrites au Parlement européen, Christine Lagarde, qui succèdera à Mario Draghi à la tête de l’autorité monétaire dès le 1er novembre, affirme par ailleurs vouloir maintenir le cap d’une politique très accommodante.Une perspective qui met la pression sur l’Euro et exaspère Donald Trump. Le président américain déplore la force du billet vert, pourtant provoqué par ses propres initiatives protectionnistes, et accuse à nouveau la FED de ne « rien faire ».De son côté, le président de la FED Jerome Powell avait profité du rassemblement des banquiers centraux de Jackson Hole pour s’engager à soutenir la première économie mondiale, mais il avait aussi expliqué que la banque centrale américaine n’avait pas de mode d’emploi tout prêt pour faire face aux conséquences de la guerre commerciale. Sur le front macro, l’activité du secteur manufacturier de l’Oncle Sam s’est d’ailleurs contractée au mois d’août pour la première fois en trois ans.Graphiquement, l’Euro franchit 1.10 USD et enregistre de nouveaux points bas depuis mai 2017 dans l’optique de la prochaine réunion de la BCE. Selon l’ampleur des annonces de Francfort, les spéculateurs pourraient soit vendre la nouvelle, c’est-à-dire permettre à la monnaie unique de se reprendre, soit au contraire enfoncer le clou. Dans le contexte actuel, nous bannissons toujours les achats de la paire à moyen terme et privilégions les ventes sur rebond, au contact de 1.0990 et 1.1097 USD, avec 1.0888 et 1.0825 USD en ligne de mire.

Mathieu Burbau © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique EURO / US DOLLAR (EUR/USD) Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine