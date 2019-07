La FED au centre des spéculations Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à moyen terme du 11/07/2019 | 19:34





Lors de la traditionnelle audition semi-annuelle du président de la FED au Congrès, Jerome Powell a assuré que la banque centrale américaine se tenait prête à « agir de manière appropriée » pour soutenir la croissance, réitérant les inquiétudes de l’institution vis-à-vis des tensions commerciales qui pourraient s’avérer néfastes pour l’économie américaine.



L’argentier a par ailleurs admis que « beaucoup » de membres du Comité avaient semblé ouverts à une politique plus accommodante lors de la dernière réunion de la Réserve Fédérale au mois de juin.



En conséquence, les spéculations autour d’une baisse de taux d’un demi-point, pourtant récemment étouffées par les propos de plusieurs officiels de la FED, s’intensifient de nouveau. Selon les données du CME, 30% des investisseurs réenvisagent désormais une telle décision fin juillet.



La majorité table toutefois sur une baisse du loyer de l’argent de 0.25% seulement, notamment en raison d’une trêve dans la guerre commerciale suite au sommet Trump/Xi Jinping au Japon et suite à la publication début juillet d’un rapport mensuel sur l’emploi américain de bonne facture. Rappelons également qu’en juin, 8 des 17 personnalités du FOMC envisageaient un taux stable jusqu’à la fin de l’année.



Graphiquement, l’Euro peine à rebondir malgré les pressions qui s’exercent sur le billet vert, signe que les ventes sur rebond conservent toute leur attractivité sur la paire. Au contact de 1.1333 puis potentiellement de 1.1428, nous viserions donc toujours un retour vers 1.1198 et 1.1130 USD. La monnaie unique navigue au gré des mouvements du Dollar, tantôt bousculée, tantôt soutenue par les paris liés à la stratégie de la FED, sans toutefois que ces ajustements successifs ne semblent pouvoir contrarier une tendance de fond objectivement baissière.Lors de la traditionnelle audition semi-annuelle du président de la FED au Congrès, Jerome Powell a assuré que la banque centrale américaine se tenait prête à « agir de manière appropriée » pour soutenir la croissance, réitérant les inquiétudes de l’institution vis-à-vis des tensions commerciales qui pourraient s’avérer néfastes pour l’économie américaine.L’argentier a par ailleurs admis que « beaucoup » de membres du Comité avaient semblé ouverts à une politique plus accommodante lors de la dernière réunion de la Réserve Fédérale au mois de juin.En conséquence, les spéculations autour d’une baisse de taux d’un demi-point, pourtant récemment étouffées par les propos de plusieurs officiels de la FED, s’intensifient de nouveau. Selon les données du CME, 30% des investisseurs réenvisagent désormais une telle décision fin juillet.La majorité table toutefois sur une baisse du loyer de l’argent de 0.25% seulement, notamment en raison d’une trêve dans la guerre commerciale suite au sommet Trump/Xi Jinping au Japon et suite à la publication début juillet d’un rapport mensuel sur l’emploi américain de bonne facture. Rappelons également qu’en juin, 8 des 17 personnalités du FOMC envisageaient un taux stable jusqu’à la fin de l’année.Graphiquement, l’Euro peine à rebondir malgré les pressions qui s’exercent sur le billet vert, signe que les ventes sur rebond conservent toute leur attractivité sur la paire. Au contact de 1.1333 puis potentiellement de 1.1428, nous viserions donc toujours un retour vers 1.1198 et 1.1130 USD.

Mathieu Burbau © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique EURO / US DOLLAR (EUR/USD) Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine