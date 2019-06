La FED corrige le tir Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à moyen terme du 27/06/2019 | 07:58





Dans son dernier communiqué en marge d’un nouveau statu quo, l’autorité monétaire de l’Oncle Sam n’évoquait plus sa « patience » face au ralentissement mondial et aux potentielles conséquences de la guerre commerciale, préparant ainsi le marché à une baisse de taux dès le mois de juillet.



Pourtant les investisseurs ont peut-être surévalué les intentions des argentiers américains en étant plus d’un tiers à envisager une baisse d’un demi-point d’un coup, selon des données du CME. Le président de la Réserve Fédérale est ainsi monté au créneau, affirmant que l’institution « réfléchit » à une potentielle baisse mais qu’elle ne souhaite pas « surréagir » à des facteurs temporaires. De la même façon, James Bullard, membre votant du Comité et patron de l’antenne de Saint-Louis (Missouri), juge « exagéré » le scénario d’un réajustement du loyer de l’argent de l’ordre de 0.50% dès le mois prochain. « Ce n’est pas la fin du monde », a-t-il déclaré.



En conséquence Donald Trump, qui met depuis des mois la pression sur la banque centrale pour qu’elle baisse ses taux, s’arrache les cheveux. Au cours d’une interview télévisée, celui-ci a en effet accusé Jerome Powell de faire du « mauvais travail », déplorant une politique monétaire qui bride l’économie américaine au profit de celle de ses partenaires commerciaux.



Mais l’optimisme se renforce néanmoins dans le conflit qui oppose Washington à Pékin. A l’approche d’une rencontre Trump/XI Jinping au Japon, le secrétaire au Trésor de la première puissance mondiale, Steve Mnuchin, estime que 90% du chemin vers un accord a déjà été parcouru.



Graphiquement, le rebond technique de l’Euro au-delà de 1.14 offre de nouvelles opportunités de vente pour viser un retour vers 1.1330, 1.1238 puis 1.1130 USD, le contexte fondamental restant favorable au billet vert. Toutefois, le franchissement d’une résistance majeure à 1.1454 USD en clôture quotidienne nous contraindrait en revanche à passer provisoirement neutres. Largement accommodants au cours des dernières semaines, les membres de la FED réajustent leurs propos ces jours-ci, freinant les spéculations quant à la prochaine action de l’institution sur ses taux.Dans son dernier communiqué en marge d’un nouveau statu quo, l’autorité monétaire de l’Oncle Sam n’évoquait plus sa « patience » face au ralentissement mondial et aux potentielles conséquences de la guerre commerciale, préparant ainsi le marché à une baisse de taux dès le mois de juillet.Pourtant les investisseurs ont peut-être surévalué les intentions des argentiers américains en étant plus d’un tiers à envisager une baisse d’un demi-point d’un coup, selon des données du CME. Le président de la Réserve Fédérale est ainsi monté au créneau, affirmant que l’institution « réfléchit » à une potentielle baisse mais qu’elle ne souhaite pas « surréagir » à des facteurs temporaires. De la même façon, James Bullard, membre votant du Comité et patron de l’antenne de Saint-Louis (Missouri), juge « exagéré » le scénario d’un réajustement du loyer de l’argent de l’ordre de 0.50% dès le mois prochain. « Ce n’est pas la fin du monde », a-t-il déclaré.En conséquence Donald Trump, qui met depuis des mois la pression sur la banque centrale pour qu’elle baisse ses taux, s’arrache les cheveux. Au cours d’une interview télévisée, celui-ci a en effet accusé Jerome Powell de faire du « mauvais travail », déplorant une politique monétaire qui bride l’économie américaine au profit de celle de ses partenaires commerciaux.Mais l’optimisme se renforce néanmoins dans le conflit qui oppose Washington à Pékin. A l’approche d’une rencontre Trump/XI Jinping au Japon, le secrétaire au Trésor de la première puissance mondiale, Steve Mnuchin, estime que 90% du chemin vers un accord a déjà été parcouru.Graphiquement, le rebond technique de l’Euro au-delà de 1.14 offre de nouvelles opportunités de vente pour viser un retour vers 1.1330, 1.1238 puis 1.1130 USD, le contexte fondamental restant favorable au billet vert. Toutefois, le franchissement d’une résistance majeure à 1.1454 USD en clôture quotidienne nous contraindrait en revanche à passer provisoirement neutres.

Mathieu Burbau © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique EURO / US DOLLAR (EUR/USD) Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine