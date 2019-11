Pas de rebond en vue Envoyer par e-mail :

La monnaie unique s’échange toujours à moins de deux figures de ses points bas annuels dans un marché des changes peu volatil, où les divergences de politique monétaire entre la FED et la BCE ne semblent pas prêtes de se résorber à moyen terme. Bien que les minutes de la FED n’aient pas apporté d’éléments nouveaux, la banque centrale américaine a en effet déjà laissé entendre qu’elle s’apprêtait à interrompre son cycle d’assouplissement monétaire après trois baisses de taux successives d’un quart de point depuis le 31 juillet dernier. Les dernières statistiques ne plaident pas pour un avis contraire alors que l’inflation (CPI/PPI) et les ventes au détail ont enregistré des scores cohérents au cours des dernières séances. En Europe, les cambistes ont certes accueilli plutôt positivement une avancée du PIB des Dix-Neuf légèrement supérieure aux attentes au troisième trimestre (+1.2% sur un an) alors que l’Allemagne a finalement échappé à la récession (+0.1% au T3). Mais la banque centrale se tient toutefois prête à étendre son arsenal de mesures, comme l’a suggéré Luis de Guindos, membre du Directoire, pour combattre une inflation qui s’éloigne progressivement de l’objectif de l’institution (+0.7% sur un an en octobre contre une cible proche mais inférieure à 2%). De quoi maintenir une certaine pression sur la devise. La confusion générale relative aux négociations commerciales entre Pékin et Washington n’aide pas l’Euro non plus. Compromis, mésentente, accord partiel ? Pour l’heure, l’activité manufacturière du Vieux-Continent subit le ralentissement mondial de plein fouet. Pas davantage de soutien du côté du Brexit enfin, où les incertitudes liées à l’issue du scrutin britannique ne permettent toujours pas d’affirmer que le Royaume-Uni et l’UE sortiront de l’impasse d’ici le 31 janvier. Graphiquement, l’Euro se maintient au-dessus de 1.10 USD, mais difficilement. Nous privilégions toujours logiquement les ventes sur rebond au contact de résistances telles que 1.1080, 1.1166 et 1.1242 USD avec des prises de bénéfices au contact de 1.1008 et 1.0899 USD.

Mathieu Burbau © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

