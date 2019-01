Décryptage Forex : Tour d’horizon – semaine du 10 au 14 Décembre Analyses Zonebourse sur Euro / US Dollar (EUR/USD) EURO / US DOLLAR (EUR/USD) - MOYEN TERME Résilience équivoque NEUTRE EURO / US DOLLAR (EUR/USD) - LONG TERME Au bord du chaos VENTE Graphique EURO / US DOLLAR (EUR/USD) Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique EURO / US DOLLAR (EUR/USD) Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière