Après s'être emballé, le yen demeure en hausse face aux principales devises

New York (awp/afp) - Le yen poursuivait sa hausse jeudi après avoir connu une brève envolée en début de séance sous l'effet de l'avertissement d'Apple sur ses résultats trimestriels, certains évoquant même un "crash éclair" sur des devises concurrentes.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), la devise nippone s'échangeait à 107,85 yens pour un dollar, contre 108,88 yens pour un dollar mercredi vers 22H00 GMT.

La devise européenne reculait également face à la monnaie japonaise, à 122,85 yens pour un euro contre 123,55 yens la veille au soir.

Par ailleurs, la monnaie européenne progressait légèrement face au dollar, à 1,1390 dollar pour un euro contre 1,1344 mercredi.

En début de séance asiatique, le yen s'est temporairement envolé, prenant plus de 3,6% face au dollar, à 104,87 yens pour un dollar, son plus haut niveau depuis mars 2017. Face à la monnaie unique, il a gagné 4% et est monté jusqu'à 118,71 yens pour un euro, un niveau plus vu depuis fin avril 2018.

La révision à la baisse mercredi des prévisions de résultats d'Apple pour le premier trimestre "a engendré une vague d'aversion au risque sur le marché des changes, les investisseurs ajoutant cette nouvelle à une faible liquidité et à une confiance déjà fragile", a expliqué James Hughes, analyste pour Axitrader.

En tant que valeur réputée peu risquée, la devise nippone a tendance à s'apprécier en période d'incertitudes politiques ou économiques.

Le renforcement soudain du yen sous l'effet des craintes liées à Apple, et l'affaiblissement d'autres devises par voie de conséquence, a en outre eu pour effet de déclencher des mouvements de ventes automatiques de machines configurées pour vendre à certains niveaux, ont observé les analystes de Wells Fargo.

Ces analystes ont même vu ce qu'ils ont appelé un +crash éclair+ sur le dollar australien, la devise ayant perdu jusqu'à 8% face au yen en quelques minutes pour toutes ces raisons.

"Il s'agit d'un exemple typique de ce qui peut arriver lorsqu'un nombre restreint d'investisseurs sont présents (en raison des fêtes, ndlr) et qu'une information d'ampleur survient", a signalé Joe Manimbo, de Western Union.

Le dollar a également été affecté jeudi par l'indicateur d'activité manufacturière (ISM) pour décembre aux Etats-Unis, qui a atteint un plus bas depuis deux ans.

Plus tôt, des chiffres sur l'emploi privé américain pour décembre avaient surpris positivement les analystes. Vendredi, les investisseurs s'intéresseront aux données officielles du gouvernement.

L'or, également considéré comme une valeur refuge, poursuivait également sur sa lancée, atteignant jeudi vers 18H30 GMT un nouveau plus haut depuis presque six mois à 1.293,01 dollars l'once, contre 1.284,60 mercredi à 22H00 GMT

Parmi les autres devises, vers 20H00 GMT, la livre sterling baissait face à l'euro, à 90,20 pence contre 89,97 pence pour un euro mercredi.

Elle valait 1,2628 dollar, contre 1,2607 dollar mercredi soir.

Le franc suisse perdait légèrement du terrain face à l'euro (1,1265 franc pour un euro contre 1,1231) et se renforçait face au dollar (0,9890 franc pour un dollar contre 0,9901 mercredi).

La monnaie chinoise a fini à 6,8721 yuans pour un dollar à 15H30 GMT, contre 6,8620 yuans la veille.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.777,93 dollars contre 3.884,98 la veille, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de jeudi Cours de mercredi

------------------------------------

20H00 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1390 1,1344

EUR/JPY 122,85 123,55

EUR/CHF 1,1265 1,1231

EUR/GBP 0,9020 0,8997

USD/JPY 107,85 108,88

USD/CHF 0,9890 0,9901

GBP/USD 1,2628 1,2607

afp/rp