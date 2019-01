Corr Devises: La livre britannique stable après le rejet de l'accord de Brexit

PARIS (awp/afp) - La livre britannique était en légère hausse face à l'euro et en légère baisse face au dollar mercredi, après le rejet, largement anticipé, par les députés britanniques de l'accord négocié sur le Brexit.

A 07H16 GMT, la livre sterling s'échangeait à 88,70 pence pour un euro, contre 88,75 pence mardi à 22h00 GMT après la publication du résultat du vote. Face à la monnaie américaine, la livre valait 1,2856 dollar contre 1,2861 dollar mardi à 22h00 GMT.

A 07H16 GMT (08H16 à Paris), l'euro valait 1,1408 dollar contre 1,1413 mardi à 22H00 GMT.

Mardi soir, les députés britanniques ont massivement rejeté, par 432 voix contre et 202 pour, l'accord de Brexit négocié par la Première ministre conservatrice Theresa May avec Bruxelles, à deux mois et demi de la date prévue de sa sortie de l'Union européenne.

"Il y a eu beaucoup de spéculations sur l'ampleur de la défaite de May lorsque le Parlement voterait sur l'accord négocié, et ça a été aussi dévastateur que ce que beaucoup craignaient", a observé Craig Erlam, de Oanda. "Nous avons vu beaucoup de volatilité concernant la livre mardi, à la fois avant le vote et juste après".

"Le résultat final a été pratiquement identique à ce qu'il était au début de la journée face au dollar. Cela souligne à quel degré d'incertitude reste le processus, et à quel point peu a été accompli avec ce vote", estime-t-il.

"On ne peut pas ignorer le fait qu'il ne faut que peu d'effort pour arriver à une situation de 'no-deal', alors que cela nécessite beaucoup d'efforts pour éviter cette situation", abonde Neil Wilson, de Markets.com.

En pleine incertitude sur l'issue de ce Brexit, le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, a présenté après le vote une motion de censure contre le gouvernement conservateur de Theresa May. La Première ministre a désormais jusqu'à lundi pour présenter au Parlement un "plan B", si elle survit à la motion de défiance.

Parmi les autres devises, à 07H16 GMT mercredi, le dollar reculait face au yen, à 108,54 yens pour un dollar contre 108,68 mardi à 22H00 GMT, comme l'euro face à la même devise, à 123,82 yens pour un euro contre 124,03 mardi.

Le franc suisse lâchait du lest face à l'euro, à 1,12781 franc suisse pour un euro contre 1,12732 mardi, comme face au dollar, à 0,9886 franc suisse pour un billet vert, contre 0,9878 mardi soir.

La monnaie chinoise valait 6,7629 yuans pour un dollar contre 6,7610 mardi.

L'once d'or valait 1.292,00 dollars contre 1.289,49 mardi.

Enfin, le bitcoin s'échangeait à 3.593,71 dollars contre 3.568,48 mardi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.

Cours de mercredi Cours de mardi 07H16 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1408 1,1413 EUR/JPY 123,82 124,03 EUR/CHF 1,12781 1,12732 EUR/GBP 0,88696 0,88750 USD/JPY 108,54 108,68 USD/CHF 0,9886 0,9878 GBP/USD 1,2862 1,2861

afp/jh