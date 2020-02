Devis : journée d'un calme un peu étrange, la £ s'affaiblit

26/02/2020 | 19:51

Les marché demeurent nerveux et volatiles sur le compartiment action, ce qui tranche avec le calme plat qui a régné toute la journée sur le front des devises, avec des écarts symboliques sur pratiquement toutes les paires de devises, sauf sur le 'câble' (£/$) avec une Livre Sterling qui s'affaiblit de -0,7% vers 1,2900/$ et d'autant face à l'Euro (à 1,195).

Le Dollar s'est peu écarté d'une fourchette 1,0870/1,088 face à l'Euro, le rendement du T-Bond étant inchangé à 1,33% et celui des Bunds stable à -0,51%.

Wall Street espérait un 'message' de la FED... qui ne vient pas.



Peut-être que le salut viendra de Donald Trump qui accuse CNN 'd'avoir fait paniquer les marchés en présentant le problème du coronavirus 'de la pire des manières' : de retour d'Inde, il tiendra une conférence de presse à ce sujet en début de soirée.



Du côté des statistiques, le Département du Commerce fait état ce mercredi d'une hausse de +7,9% (à 764.000) des ventes de logements neufs en rythme annualisé aux États-Unis au titre du mois de janvier (le consensus attendait +3,5%)

Le score du mois de décembre a été révisé en hausse, à 708.000 au lieu de 694.000 comme annoncé initialement.

ces chiffres n'ont eu aucun impact décelable sur la valeur du Dollar.



