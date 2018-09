Devises : accalmie, l'euro tient les 1,17 dollar

19/09/2018 | 12:13

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne progressait face au billet vert américain (+ 0,25% à 1,1702 dollar), au yen (+ 0,24% à 131,44) et au franc suisse (+ 0,46% à 1,1307), ne restant finalement neutre que face à la livre sterling.



Les opérateurs de changes se montrent moins inquiets : malgré l'annonce de nouvelles mesures protectionnistes par les Etats-Unis et les rétorsions décidées par la Chine, le marché craignait bien pire et estime que les négociations entre les deux pays pourraient in fine reprendre. Les indices d'actions de la Chine et du Japon se sont d'ailleurs repris ces derniers jours.



'Même si le conflit est loin d'être réglé, ces dernières nouvelles justifient l'attentisme ambiant mais permettent d'éviter un stress plus important', commentent les analystes de Saxo Banque.



En outre, du côté du Vieux Continent, la rencontre des chefs d'Etat et de gouvernement européens à Salzbourg pourrait déboucher sur des annonces positives du côté du Brexit : des rumeurs de marché font état de propositions plus souples de l'UE vis-à-vis de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Eire. D'une manière générale, l'UE a l'air décidée à faire tout son possible pour qu'un accord soit conclu en temps et en heure, si les divisions politiques britanniques le permettent.



Les statistiques immobilières seront le principal plat au menu de l'après-midi, aux Etats-Unis.



EG





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.